Lập ngay các kíp điều trị bệnh nhân COVID-19 theo từng tầng ở Đồng Tháp

Thứ trưởng đề nghị Đồng Tháp triển khai theo các nguyên tắc: khu phong tỏa (có F0) thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, thực hiện tốt chặt trong, chặt ngoài không để giao lưu, tụ tập trong khu phong tỏa; đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; nâng cao chất lượng điều trị giảm tỷ lệ tử vong; đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine và khi có thuốc điều trị khẩn trương điều trị cho bệnh nhân; đảm bảo an ninh, an sinh xã hội.

Đồng Tháp cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu cách ly tập trung, trong đó quan tâm đến quy chế hoạt động của khu cách ly, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, yêu cầu tất cả mọi người vào khu cách ly phải ký cam kết thực hiện nghiêm quy định cách ly; thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế trong khu cách ly; thực hiện xét nghiệm sàng lọc trong khu cách ly...

Thứ trưởng cũng đề nghị, đối với khu vực phát hiện ra F0, tiến hành phong tỏa theo diện hẹp tránh tốn kém cả về nhân lực và dễ kiểm soát. Sở Y tế Đồng Tháp thành lập ngay các kíp điều trị bệnh nhân COVID-19 theo từng tầng, tiến hành tập huấn chuyên môn phù hợp với tầng điều trị. Trong điều trị phải tận dụng hết mọi thứ sẵn có để cứu bệnh nhân.

Với phương án cách ly F1 tại nhà đã được phê duyệt, Đồng Tháp nên chọn một vài trường hợp để thử nghiệm, rút kinh nghiệm cách làm. Đoàn công tác của Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ Đồng Tháp xây dựng phương án điều trị F0 tại, lưu ý việc xác định đối tượng, điều kiện của gia đình, ai theo dõi bệnh nhân tại nhà khi có chuyển biến thì báo cho ai, điều kiện gì thì chuyển F0 tại nhà đến cơ sở điều trị...

Thứ trưởng cũng đề nghị đến 5/9, Đồng Tháp có đánh giá lại để quyết định các xã/phường; quận/huyện nào thực hiện theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16 theo tình hình thực tế của các địa phương trong tỉnh.