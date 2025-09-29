Lắp lốp xe điện cho xe xăng dầu có ưu nhược điểm gì?

Theo các chuyên gia về lốp xe ô tô, nếu lốp xe có cùng kích thước và chỉ số tải trọng, tốc độ phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể lắp lốp xe điện (lốp EV) cho xe xăng dầu truyền thống.

Tuy nhiên, do được thiết kế với những mục đích và đặc tính vận hành khác nhau, vì vậy người dùng cần nắm được sự khác biệt cơ bản trong thiết kế của lốp EV so với lốp xe thông thường, từ đó có thể biết được việc "lai tạo" này có thực sự mang lại lợi ích toàn diện?

Một chủ xe KIA Carnival chuyển sang lắp lốp xe điện thay cho lốp nguyên bản. Ảnh: CT

Các nghiên cứu chỉ ra xe điện thường nặng hơn xe xăng cùng phân khúc từ 20-30% do khối lượng của bộ pin. Vì vậy, lốp EV cần có kết cấu khung và thành lốp được gia cố chắc chắn hơn (thường có ký hiệu HL - High Load) để chịu được tải trọng lớn.