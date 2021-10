Lập kênh cá nhân trên Youtube, giăng bẫy lừa bán số lô đề

Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 3-10-2021, Công an H.Diễn Châu chủ trì, phối hợp với Công an H.Quỳnh Lưu tiến hành bắt 4 đối tượng. Khám xét nơi ở của chúng, công an thu giữ 5 laptop, 1 máy tính để bàn, 3 bộ micro lọc âm, 5 thẻ ATM. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi lừa đảo. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu được, Công an H.Diễn Châu xác định, từ tháng 9-2021 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo của nhiều người, chiếm đoạt số tiền khoảng 600 triệu đồng.

