Lập hồ sơ đề nghị công nhận quần thể khảo cổ ở An Khê là di sản thế giới

Kết nối với Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) để mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia tư vấn, hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các nội dung liên quan đến chương trình.

Ngoài ra, yêu cầu phường An Bình và xã Cửu An (thuộc thị xã An Khê cũ) rà soát quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Đảm bảo bổ sung, tích hợp quy hoạch di tích trên vào các quy hoạch. Thực hiện công tác khoanh vùng cắm mốc bảo vệ di tích, tránh bị xâm hại và ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có công văn triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê.