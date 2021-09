Lập đoàn thanh tra vụ cô gái được tiêm vắc xin Pfizer ‘do xin ông anh’

H. khoe đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer và nói nhờ 'xin ông anh'

“Quận sẽ xem xét mối quan hệ thân nhân; việc cho tiêm vắc xin như vậy có lạm dụng hay không. Cũng như xem xét đến chuyện có lấy tiền để được tiêm hay không… rất nhiều nội dung để kiểm tra. Nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý đúng quy định”, ông Ánh nói.



Trước đó, nhiều người bất ngờ khi thấy Facebook L.H đăng nội dung “đã đủ 2 mũi vững tâm” kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Pfizer. Dưới bình luận cô gái này còn viết “em xin người ta", "tui xin ông anh nè”, khi có người đặt hỏi sao được tiêm vắc xin Pfizer…



Cô gái nói trên là L.T.C.H (26 tuổi, ngụ tại phường An Phú). H. tiêm vắc xin mũi 1 vào ngày 11/8, mũi 2 vào hôm 6/9, do Trung tâm y tế quận Ninh Kiều thực hiện.



Sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo quận Ninh Kiều yêu cầu UBND phường An Phú báo cáo và được giải thích, cô gái này là người thân, ở cạnh nhà một Phó Chủ tịch UBND phường nên có trong danh sách tiêm vắc xin.



Tuy nhiên, UBND quận chưa chấp nhận với báo cáo này nên yêu cầu phường làm rõ mối quan hệ nhân thân này.



“Nếu đúng là người thân trong nhà, thường xuyên tiếp xúc thì thôi; còn nếu sai phạm thì xử lý”, ông Ánh nói và cho biết, đây là danh sách người thân của một cán bộ cấp phường nên Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch.