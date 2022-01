Lập 4 đoàn kiểm tra việc khắc phục sai phạm liên quan "đất vàng"

Your browser does not support the audio element.

Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, Nghị quyết 127/NQ-CP của Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan thành lập đoàn công tác đến làm việc, kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư ở địa phương mà việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ.