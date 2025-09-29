Lão nông miền Tây trồng được giống sầu riêng lạ, bán 700.000 đồng/kg

Giống sầu riêng độc lạ này được ông Nguyễn Duy Hiền (64 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) trồng trên diện tích gần 7.000m².

Ông Hiền kể, 9 năm trước, ông tình cờ sưu tầm được giống sầu riêng lạ, cơm vàng óng, dẻo mịn, thơm dịu, không ngấy, không sượng. Ông trồng thử 4 cây nhưng chỉ 1 cây sống. Nhờ kinh nghiệm ghép cây, ông nhân ra thêm 7 cây để thử.

“Ban đầu, tôi chỉ muốn xem cây có thích nghi được với khí hậu, thổ nhưỡng miền Tây hay không. Qua theo dõi thấy cây khỏe, ít sâu bệnh, dễ đậu trái. Đó là động lực để tôi nhân rộng thêm giống sầu riêng này”, ông Hiền kể.