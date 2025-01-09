Lão nông miền Tây sở hữu bộ tem quý về Bác Hồ và chủ quyền biển đảo

Người giữ hồn tem quý

Chiều thứ Bảy hằng tuần, tại Trường THCS thị trấn Núi Sập, ông Trần Hữu Huệ (75 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, An Giang) lại cùng các thành viên trong câu lạc bộ tem miệt mài giới thiệu cho học sinh về những địa danh, anh hùng dân tộc và sự kiện lịch sử qua từng con tem nhỏ bé.

Kết thúc phần chia sẻ là những câu hỏi đố vui. Phần thưởng cho mỗi câu trả lời đúng là một con tem, món quà mà các em háo hức chờ đợi và nâng niu như báu vật.

Ông Trần Hữu Huệ giới thiệu bộ sưu tập tem của mình. Ảnh: Trần Tuyên

Nhiều năm qua, buổi sinh hoạt không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông hy sinh vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Huệ bén duyên với tem từ những năm cấp 2. Khi ấy, cậu bé Huệ chẳng hiểu vì sao lại say mê những hình vẽ nhỏ xíu trên tem đến mức sẵn sàng “tranh giành” với bạn. Ngày nào đi học, ông cũng tranh thủ ghé UBND xã, bưu điện hay văn phòng trường... để xin tem.

“Tôi thích nhất sưu tầm tem về Bác Hồ. Để có những ‘tem VIP’, tôi viết thư trao đổi với giới chơi tem hoặc bắt xe lên tận Sài Gòn tìm mua. Có những con tem trị giá cả chục giạ lúa”, ông kể.