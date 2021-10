Lao động quay trở lại TP.HCM làm việc: Chủ doanh nghiệp mừng nhưng cũng lo

Theo anh Thùy, bây giờ công việc cũng tạm ổn khi vừa qua anh nhận được các gói thầu có giá trị lớn với các đối tác nghề xây dựng.

“Rất may mắn là sau thời gian nới lỏng giãn cách, tôi nhận được một đơn hàng cho 1 công trình lớn ở Phan Thiết. Hiện tôi chỉ mới nhận được 1 đơn hàng này thôi, thời gian tới nếu không có đơn hàng nào nữa, công nhân ngồi không thì tôi cũng hơi lo lắng và bất an", anh Thùy cho hay.

Thống kê của các khu chế xuất và khu công nghiệp có gần 140.000 người lao động trở lại TP.HCM làm việc và rải rác tại các doanh nghiệp trên địa bàn các quận, huyện khoảng trên dưới 5.000 người.

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay tập trung ở các ngành nghề như: dệt may, lao động phổ thông, kinh doanh, cơ khí, điện lạnh, công nghệ thông tin, bán hàng, giao nhận… Dự báo, từ tháng 11 trở đi, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao so với hiện nay, do doanh nghiệp mở rộng hoạt động phục vụ cho thị trường cuối năm.