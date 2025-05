Lao đao vì khoản nợ của 'đại gia' bất động sản, DN thép xoay xở bất ngờ

Tại thời điểm 31/3/2025, SMC vẫn lỗ lũy kế gần 137,7 tỷ đồng (so với lỗ lũy kế gần 140 tỷ đồng vào cuối năm 2024), bằng 18,7% vốn điều lệ.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC gặp khó khăn từ năm 2022 do giá thép giảm sâu và thị trường bất động sản trầm lắng. Doanh nghiệp còn khó thu hồi công nợ, đặc biệt liên quan tới nợ xấu của công ty xây dựng, chủ đầu tư bất động sản gặp khó về thanh khoản.

Trong đó, Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận nợ gần 441 tỷ đồng (SMC dự phòng hơn 125 tỷ đồng, đầu năm 2024 dự phòng gần 180 tỷ đồng); Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley nợ hơn 169 tỷ đồng (SMC dự phòng gần 1,5 tỷ đồng, đầu năm 2024 dự phòng gần 66 tỷ đồng); Công ty TNHH The Forest City nợ 131,5 tỷ đồng (SMC dự phòng hơn 182 triệu đồng, đầu năm 2024 dự phòng hơn 52,6 tỷ đồng)...

3 doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Novaland (NVL) do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch nợ SMC khoản tiền lớn. Nguồn: BCTC

Đây là 3 doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Novaland (NVL) do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch. Novaland gặp khó khăn về thanh khoản trong nhiều năm qua. Ông Bùi Thành Nhơn đã quay lại làm chủ tịch và tái cấu trúc doanh nghiệp, nhưng gánh nợ nần còn rất lớn.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo SMC từng khẳng định sẽ đòi quyết liệt khoản nợ của Novaland - một trong những khách hàng lớn của SMC trong mảng phân phối thép xây dựng.

Tổng nợ phải trả của SMC tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức hơn 3.968 tỷ đồng, gấp 4,9 lần vốn chủ sở hữu, trong đó nợ đi vay ngắn hạn là hơn 2.173 tỷ đồng và hơn 217 tỷ đồng dài hạn. Dù ghi nhận lãi trong năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của SMC vẫn âm nặng.

Trong vài năm qua, ban lãnh đạo thép SMC không nhận thù lao do doanh nghiệp khó khăn.

Năm 2025, Đầu tư Thương mại SMC đặt kế hoạch doanh thu 9.500 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế dự kiến 30 tỷ đồng, tăng 148% so với thực hiện trong năm 2024. Trong đó, tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến 620.000 tấn, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu SMC giảm mạnh từ vùng 20.000 đồng/cp hồi tháng 7/2024 xuống 6.000 đồng/cp vào tháng 2/2025. Gần đây, SMC lên trở lại trên ngưỡng 10.000 đồng/cp.