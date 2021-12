Lào Cai họp khẩn trong đêm khi xuất hiện 7 F0 trong cộng đồng

Your browser does not support the audio element.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì họp khẩn trong đêm 2/12.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, huyện biên giới Mường Khương, từ ngày 30/11 đến 2/12, đã có 7 trường hợp F0 trong cộng đồng tại xã Bản Lầu. Ngành y tế phối hợp với địa phương tổ chức truy vết được 524 trường hợp F1, 6.960 trường hợp F2; tổng số có 257 người đang được cách ly tập trung.