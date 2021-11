Lào Cai: Gần 100 tỷ đồng hỗ trợ dân rời khỏi vùng ô nhiễm môi trường

Your browser does not support the audio element.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, nguồn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 tổng số 81,539 tỷ đồng cho UBND huyện Bảo Thắng để thực hiện di chuyển dân cư tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng do ảnh hưởng ô nhiễm môi trường công nghiệp.

Kinh phí được cấp từ nguồn thu đóng góp khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2021.