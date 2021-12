Lào Cai đầu tư tiền tỷ bảo vệ rừng gỗ nghiến 1.000 năm tuổi

Your browser does not support the audio element.

Cây gỗ nghiến hơn 1.000 năm tuổi trong rừng Cốc Ly, huyện Bắc Hà (Lào Cai) được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) là đơn vị tổ chức thực hiện phương án với mục tiêu quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng cây gỗ nghiến, gỗ trai hiện có; tạo môi trường thuận lợi để cây tái sinh và mở rộng phát triển rừng đối với cây nghiến, cây trai, các loài cây tự nhiên khác.