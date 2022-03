Lãnh đạo VFF dự Đại hội FIFA lần thứ 72

Trên cương vị là quốc gia đăng cai tổ chức Đại hội FIFA lần thứ 72 và đặc biệt là vòng chung kết World Cup 2022, trong lời phát biểu tại Đại hội, ông Abdulaziz Al-Thani - Thủ tướng Qatar khẳng định sẽ cùng với FIFA tổ chức kỳ World Cup ấn tượng nhất từ trước đến nay, không chỉ thành công về khâu tổ chức mà còn trở thành chuẩn mực để tổ chức các sự kiện thể thao toàn cầu trong trường hợp xảy ra cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai.



Đồng quan điểm, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO đã cảm ơn những đóng góp của Qatar trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 và thông báo việc mở văn phòng của WHO tại Doha cũng như cảm ơn mối quan hệ hợp tác FIFA – WHO thông qua sức mạnh, sự phổ cập của bóng đá để thúc đẩy nhận thức cũng như cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần qua hoạt động bóng đá.