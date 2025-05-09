Lãnh đạo Trung Quốc - Triều Tiên hội đàm ở Bắc Kinh xác định tăng phối hợp chiến lược

Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra một ngày sau Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 4/9. Ảnh: Tân Hoa xã

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong hơn 6 năm qua, kể từ sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc hồi cuối tháng 6/2019.

Phát biểu tại đây, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Triều Tiên là “hàng xóm tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, cùng chia sẻ vận mệnh chung và giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn”. Theo ông, việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít đã thể hiện ý chí kiên định của Triều Tiên trong việc bảo vệ thành quả thắng lợi của Chiến tranh Thế giới thứ II, cũng là cơ hội quan trọng để phát triển hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Ông khẳng định, Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều, sẵn sàng duy trì, củng cố và phát triển tốt quan hệ giữa hai nước. Lập trường này sẽ không thay đổi dù tình hình quốc tế thay đổi ra sao.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao và liên lạc chiến lược với Triều Tiên..., làm sâu sắc hơn hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị, thắt chặt tương tác ở mọi cấp độ và triển khai hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Theo ông, trước những thách thức toàn cầu chưa từng có, “Trung Quốc và Triều Tiên cần tăng cường phối hợp chiến lược và bảo vệ lợi ích chung trong các vấn đề quốc tế và khu vực”.

Về vấn đề Bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường phối hợp với Triều Tiên để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Về phần mình, theo Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, dù tình hình quốc tế diễn biến thế nào, tình hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ không thay đổi. Không ngừng làm sâu sắc và phát triển quan hệ với Trung Quốc là ý chí kiên định của Triều Tiên.

Cuội hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc - Triều Tiên diễn ra một ngày sau cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên 3 nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau và đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự một sự kiện đa phương lớn.