Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tại Bắc Kinh

Ngày 3/9, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và bắt tay nhau tại Bắc Kinh. Văn phòng của ông Woo cho biết, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít tại Trung Quốc.

Theo thông báo từ văn phòng Quốc hội, ông Woo Won-shik là đại diện chính thức của Hàn Quốc tham dự sự kiện này. Trong thời gian qua, cùng với Tổng thống Lee Jae-myung, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đã nhiều lần kêu gọi nối lại đối thoại liên Triều, trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đặc biệt căng thẳng. Tuy nhiên, Triều Tiên đến nay vẫn từ chối mọi thiện chí từ phía Hàn Quốc, tuyên bố không quan tâm đến đàm phán.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Kết thúc Thế chiến II. Ảnh: Reuters

Ngoài cuộc gặp ngắn với ông Kim Jong-un, ông Woo Won-shik cũng có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Trong cuộc trò chuyện, ông Putin hỏi liệu có thông điệp nào từ phía Hàn Quốc muốn chuyển tới nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không. Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đáp lại rằng việc xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên lúc này là "rất quan trọng", bất chấp những khó khăn hiện tại.

Trước khi lên đường sang Bắc Kinh, ông Woo Won-shik từng bày tỏ sự không chắc chắn về khả năng gặp ông Kim Jong-un, nhưng nếu có cơ hội, ông rất muốn thảo luận về các biện pháp xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Đi cùng phái đoàn còn có một số nghị sĩ Hàn Quốc, trong đó có một chính trị gia kỳ cựu từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán liên Triều trước đây.

