Lãnh đạo TPHCM chỉ đạo khẩn vụ bé gái 8 tuổi chết vì bị "mẹ kế" bạo hành

Ngày 28/12, Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Công an thành phố, Sở LĐ-TB&XH cùng chính quyền các quận, huyện, thành phố Thủ Đức truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố, về việc xử lý nghiêm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo đó, lãnh đạo UBND TPHCM giao Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân liên quan.