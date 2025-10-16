Lãnh đạo quân sự ở Madagascar tuyên bố đảm nhận vị trí Tổng thống

Đại tá Michael Randrianirina cho biết, sẽ tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo mới của đất nước trong vài ngày tới, theo quyết định của Tòa án Hiến pháp, khi Tổng thống Andry Rajoelina hiện đã vắng mặt.

Đại tá Michael Randrianirina phát biểu bên ngoài tòa thị chính (Nguồn: Reuters)

Ông Michael Randrianirina cũng là người đưa ra tuyên bố vào hôm qua trên phương tiện truyền thông quốc gia, về việc quân đội Madagascar đã nắm quyền kiểm soát đất nước. Đồng thời cho biết về việc thành lập một hội đồng, gồm các sĩ quan thuộc các lực lượng vũ trang để giải quyết các công việc của đất nước, cùng với đó là việc bổ nhiệm thủ tướng mới để thành lập một chính phủ dân sự.

Quân đội Madagascar nắm quyền điều hành đất nước, sau gần 3 tuần diễn ra các cuộc biểu tình do giới trẻ cầm đầu, phản đối chính phủ và yêu cầu Tổng thống từ chức.

Tổng thống Andry Rajoelina cho biết đã chuyển đến một nơi an toàn vì lý do an ninh, bác bỏ việc quân đội tiếp quản quyền lực, coi đây là một âm mưu đảo chính bất hợp pháp của phe nổi dậy.