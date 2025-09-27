Lãnh đạo FAM có thể ngồi tù sau bê bối nhập tịch ở trận thắng Việt Nam

Chuyên gia pháp lý Malaysia nhấn mạnh, lãnh đạo FAM có thể ngồi tù sau vụ bê bối nhập tịch. Ảnh: NSTP

Theo chuyên gia pháp lý Zamri Ibrahim, ngoài án phạt tù và tiền phạt, thậm chí các lãnh đạo FAM phải nhận án phạt hình theo luật pháp Malaysia.

Từng có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, bao gồm cả luật hình sự, chuyên gia Zamri chia sẻ với Timesport, việc làm giả tài liệu và gian lận không chỉ là hành vi vi phạm quy định mà còn là hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự.