Lãnh đạo EVN: Dùng công tơ điện tử nên không có chuyện can thiệp làm sai lệch số điện

Tại tọa đàm “Phát triển bền vững ngành điện, những vấn đề đặt ra” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 10/9, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam cho biết, thời gian qua dư luận có phản ánh hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Ngay sau đó, EVN đã chỉ đạo các công ty điện lực rà soát lại tất cả khách hàng liên quan đến vấn đề này.

Qua rà soát, phần sản lượng trong tháng 8/2025 khác với mọi năm là do những ngày đầu tháng 8 năm nay nắng nóng bất thường nên sản lượng của hệ thống tăng kỷ lục, đạt 1,084 tỷ kWh, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Cũng qua thống kê, hiện có khoảng 3,2 triệu/31,8 triệu hộ khách hàng sinh hoạt (chiếm hơn 10%) có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7.

EVN đã giao các tổng công ty cài ứng dụng (app) cho khách hàng để theo dõi biến động sản lượng, đồng thời có tổng đài hotline trả lời kịp thời. Quá trình rà soát chưa phát hiện sai sót như phản ánh.