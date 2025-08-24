Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch quốc hội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng và 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự hội nghị.