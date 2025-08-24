Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân

24/08/2025 16:02

Sáng 24/8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt Đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch quốc hội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng và 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân đến từ 34 tỉnh, thành phố.

ndo_br_2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tới dự hội nghị.
ndo_br_3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị.
ndo_br_4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các đại biểu tại hội nghị.
ndo_br_5.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị.
ndo_br_6.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.
ndo_br_7.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành hội nghị.
ndo_br_8.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.
ndo_br_9.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày tham luận tại hội nghị.
ndo_br_10.jpg
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị.
ndo_br_12.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị.
ndo_br_z6939137209421-5ed323c3201db6eedf57a3f76fec72f7.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu đáp từ tại hội nghị.
ndo_br_13.jpg
Quang cảnh Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt Đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.
ndo_br_14.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh trao quà tặng các đại biểu tại hội nghị.
ndo_br_15.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các đại biểu tại hội nghị.
ndo_br_17.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị.

THỦY NGUYÊN

Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/anh-lanh-dao-dang-nha-nuoc-gap-mat-dai-bieu-tieu-bieu-dai-dien-cac-tang-lop-nhan-dan-post903177.html
            Xã hội
            Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân
