Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 11/12 với thời gian làm việc dự kiến khoảng 40 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội vừa thực hiện các nội dung của kỳ họp thường kỳ, vừa thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.
Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).
Đây là kỳ họp có khối lượng nội dung công việc lớn nhất từ trước tới nay; xem xét, quyết định về nội dung lập pháp nhiều nhất so với tất cả các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Về những điểm mới tại kỳ họp lần này, Quốc hội rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo. Quốc hội cũng nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.
Đáng chú ý, trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ, các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời.
Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền. Bao gồm: bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước.
Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.
Trung ương cũng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao...
