Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức vì con trai bị tố hiếp dâm diễn viên Giang Tổ Bình

Trong tuyên bố, ông Cung Mỹ Phú viết: “Vì vụ việc mà con trai tôi dính líu đã gây ra nhiều tranh cãi, thu hút sự chú ý và bàn luận của xã hội, không chỉ làm lãng phí nhiều nguồn lực công cộng mà còn gây ra dư luận rối ren, tôi cảm thấy vô cùng áy náy, đặc biệt là sự tổn hại gây ra cho Đài truyền hình Tam Lập, làm tôi day dứt".

Liên quan đến vụ việc con trai ông, Cung Ích Đình, bị diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo xâm hại tình dục, ông Cung Mỹ Phú - cựu Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập - đã ra tuyên bố xin từ chức và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Ông thừa nhận bản thân là nhân viên kỳ cựu, nhận được nhiều sự tin tưởng, bồi dưỡng của đài nhưng nay vì chuyện gia đình mà liên lụy đến tập thể: “Tôi thật sự hổ thẹn với ân tình ấy. Tôi đã tự nguyện xin từ chức để thể hiện trách nhiệm, đồng thời xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến Tam Lập, nơi đã luôn nâng đỡ tôi”.

Ở góc độ cá nhân, ông cho biết: “Là một người cha, tôi không thể thoái thác trách nhiệm, buộc phải dũng cảm đối diện với tất cả những gì do con trai tôi gây ra. Về vụ việc của con trai, chúng tôi đã ủy thác luật sư toàn quyền xử lý, mọi việc sẽ giao cho cơ quan tư pháp tiến hành theo luật, làm rõ sự thật”.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi này còn chung chung, chưa đủ thuyết phục. Bạn thân của diễn viên Giang Tổ Bình viết trên Threads: “Điều quan trọng nhất chính là phải chân thành mà xin lỗi. Việc làm ghê tởm, vô đạo đức đến vậy mà bản thân không biết à? Người đang làm, Trời đang nhìn. Xin lỗi cho tử tế thì khó lắm sao?”