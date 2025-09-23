Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật công bố con số bất ngờ về rau VietGAP

Tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong nước” sáng 23/9, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết, để đảm bảo an toàn thực phẩm, yếu tố cơ bản nhất là phải có quy trình sản xuất chuẩn, trong đó VietGAP là yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, theo báo cáo hiện chỉ khoảng 5-6% rau đạt tiêu chuẩn này.

Khi tiêu chuẩn tối thiểu không được đáp ứng, chúng ta đang buông lỏng chất lượng và người tiêu dùng phải gánh chịu hậu quả, ông chỉ rõ.

Theo ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT), công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay được phân công cho ba Bộ: Y tế, Công Thương và NN&MT.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, khâu sản xuất là yếu tố quan trọng nhất trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu hộ nông dân với diện tích rau 1,15 triệu ha và cây ăn quả khoảng 1,3 triệu ha. Nguồn cung này không chỉ phục vụ tiêu dùng trong nước mà còn dành cho xuất khẩu, do đó, chất lượng sản phẩm được cả người tiêu dùng nội địa và các thị trường nhập khẩu đặc biệt quan tâm.