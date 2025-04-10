Lãnh đạo Bộ Tài chính nói điều quan trọng trước 'giờ G' xét nâng hạng thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán theo hướng bền vững, ổn định và minh bạch. Đây là yêu cầu quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán đã được phê duyệt.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, khung pháp lý cho thị trường chứng khoán đã ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Công tác quản trị, tổ chức và giám sát thị trường chứng khoán được triển khai chặt chẽ, có sự phối hợp với các tổ chức quốc tế.

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động làm việc, cung cấp thông tin và minh chứng để các cơ quan quốc tế có cơ sở đánh giá khách quan, minh bạch về thị trường Việt Nam.