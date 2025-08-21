Lãnh án vì gửi clip mặn nồng cho nhiều người để hạ nhục vợ cũ

Ngày 21-8, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi) 6 tháng tù về tội làm nhục người khác, 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 1 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Vũ Quân là chồng cũ của bà DNC (đã có quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án). Quân vào trang Facebook của một nhà hàng nơi vợ cũ làm việc thấy bà C chụp chung với nhân viên khác của quán.

Quân ghen tuông, nghi ngờ bà Châu có quan hệ tình cảm với người khác tại quán nên ngày 15-2-2024, Quân sử dụng Facebook và Zalo của Quân rồi gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục giữa Quân với vợ cũ (do Quân quay lại khi hai người còn là vợ chồng), gửi đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của nhà hàng và quản lý, nhân viên trong nhà hàng.