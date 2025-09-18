Ngày 18-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Anh Khương (cựu nhân viên ngân hàng V) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Lê Nguyễn Nhật Thi (cựu giao dịch viên ngân hàng V), Bùi Thị Thanh Ngân (cựu kiểm soát viên ngân hàng V) mỗi người 2 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Anh Khương tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 18-2-2024, Nguyễn Anh Khương sử dụng ứng dụng TikTok, truy cập trang web với nội dung kết nối hẹn hò rồi tải ứng dụng "Phố Đèn Đỏ" để sử dụng.

Khương được nhân viên chăm sóc khách hàng (không rõ nhân thân, lai lịch) của ứng dụng "Phố Đèn Đỏ" tư vấn Khương nộp tiền theo hướng dẫn để nâng cấp thành tài khoản VIP.