Làng tỷ phú ở thủ phủ sầu riêng: 50 biệt thự, hàng chục xe sang

Sau gần 10 năm miệt mài với cây sầu riêng, người dân buôn Jung 2, xã Krông Pắc đã biến buôn làng mình thành một trong những "buôn tỉ phú" sung túc bậc nhất tỉnh Đắk Lắk.

Những ngôi nhà sàn truyền thống dần được thay thế bằng các biệt thự tiền tỉ bề thế. Những chiếc xe sang trọng cũng không còn là hình ảnh xa lạ trên đường làng.

Ngôi nhà có giá trị 4,7 tỉ đồng của gia đình bà H'win. Ảnh: Hải Dương

Gia đình bà H'win Niê (73 tuổi) là một trong những ví dụ điển hình cho sự đổi đời nhờ cây sầu riêng.

Đầu năm nay, gia đình bà đã hoàn thành căn biệt thự trị giá hơn 4,7 tỉ đồng. Căn nhà 2 tầng khang trang với 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 gara ô tô và khuôn viên sân rộng cả trăm mét vuông. Căn nhà được ốp đá bên ngoài, bên trong được ốp hoàn toàn bằng gỗ quý từ phòng khách đến phòng bếp, phòng ngủ.