Lăng thờ bí ẩn ở đảo Lý Sơn, có 2 bộ xương cá khổng lồ đã tồn tại hàng thế kỷ

Theo bà con dân đảo, hai cá Ông dạt vào bờ từ đầu thế kỷ 19, đồng nghĩa hai bộ xương đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Khi ấy, đảo còn hoang sơ, rất ít dân

Hiện nay, tới Nhà trưng bày bộ xương cá Ông và Lăng Tân, du khách có thể quét mã QR để tìm hiểu thông tin thú vị về lịch sử, truyền thuyết của di tích do Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin Lý Sơn, nay là Phòng Văn hóa - xã hội phát hành.

Theo truyền thuyết, xưa kia, khi Đồng Đình Đại Vương mất, thân hình còn nguyên vẹn, nặng hơn 55 tấn. Ông quá to nên người dân không cách nào đưa lên bờ an táng. Ban tế tự của xóm Đông, làng An Vĩnh khi ấy lập bàn thờ, làm lễ lên đồng để xin phép thần. Người dân đào huyệt sẵn và một cơn sóng lớn, gió mạnh ập tới, đưa Đồng Đình Đại Vương vào huyệt.

Dân làng xem đó là sự hiển linh, rất vui mừng, góp công, góp của và lập lăng thờ.