Lạng Sơn dừng gói thầu mua kit test gần 2 tỷ đồng sau "bê bối" của Việt Á

Thông tin nêu trên được ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, trao đổi với PV Dân trí sau "bê bối" liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Sau khi Công ty Việt Á xảy ra "bê bối", tỉnh Lạng Sơn đã quyết định dừng gói thầu trị giá 1,9 tỷ đồng liên quan công tác phòng, chống dịch (Ảnh minh họa).

Thông tin cụ thể hơn về gói thầu này, một lãnh đạo Sở Y tế Lạng Sơn cho biết, trước đó, để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Sở đã đứng ra tổ chức đấu thầu gói "Mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ cho xét nghiệm diện rộng phát hiện virus SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Văn Lãng và phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn".