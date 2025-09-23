Lãng phí lớn khi chủ đầu tư Lotte trả lại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Phát biểu khi góp ý vào dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22/9, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính băn khoăn vì dự luật “chưa đủ mở” trong việc trao quyền chủ động cho người chịu trách nhiệm ở các cơ quan, đơn vị.

“Trước đây chúng ta đã định giá và đồng ý tiền sử dụng đất trong khoảng đó nhưng nay do chậm nên phải thêm phần chậm nộp mấy nghìn tỷ nữa. Việc chậm nộp do các anh không quyết định sớm nhưng cuối cùng tôi phải chịu, nên người ta trả lại”, ông Mãi nói.

Khi dự án bị trả, theo ông Mãi, đồng nghĩa miếng đất này có thể lại nhiều năm không sử dụng và đây là một sự lãng phí. Hơn nữa, việc này ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, niềm tin của các nhà đầu tư, cũng là sự lãng phí lớn. Do vậy, ông đề nghị dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí cần đưa ra những quyết sách mạnh mẽ để trao quyền cho cấp có thẩm quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2.