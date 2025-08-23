Làng muối Sa Huỳnh và hướng đi phát triển du lịch cộng đồng

Làng nghề lâu đời

Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) không chỉ được biết đến với những di tích khảo cổ học quan trọng hay bãi biển cát vàng quanh năm rì rào sóng vỗ, mà còn nổi tiếng với cánh đồng muối bát ngát nằm dọc theo QL1A (thuộc phường Phổ Thạnh), cách trung tâm TP Quảng Ngãi khoảng 60km về phía Nam.

Cánh đồng muối Sa Huỳnh được xem là vựa muối lớn nhất miền Trung với diện tích khoảng 105ha. Nghề muối được hình thành từ thế kỷ 19 và được tiếp nối qua các thế hệ, gìn giữ đến ngày nay, trở thành nghề truyền thống đặc trưng của cư dân Sa Huỳnh.

Hiện nay, nghề muối tạo sinh kế 500 diêm dân địa phương, mỗi năm, Sa Huỳnh cung cấp cho thị trường từ 6.000 – 6.500 tấn muối. Tuy nhiên, cũng như ở nhiều địa phương khác, nghề muối hiện nay hiệu quả kinh tế không cao khi giá cả luôn bấp bênh.

Cánh đồng muối Sa Huỳnh nhìn trên cao đẹp như tranh vẽ.



Diêm dân Trần Cư (trú phường Phổ Thạnh) cho biết, gia đình ông làm nghề muối từ lâu đời. Những năm qua, giá muối được thương lái thu mua thường lên xuống thất thường. “Nghề muối thất thường lắm, có năm giá lên 4.000 – 5.000 đồng/kg, năm thì rớt xuống vài trăm đồng 1kg. Nhìn chung muối mà được mùa thì mất giá mà mất mùa thì được giá”, ông Cư nói.