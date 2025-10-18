Làng cổ dưới chân núi Rồng của Việt Nam đoạt giải 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'

Sinh sống dưới chân núi Rồng, cách Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Đồng Văn) chỉ hơn 1km, người Lô Lô không chỉ thân thiện, đoàn kết, gìn giữ nhiều nét văn hoá truyền thống đặc trưng của dân tộc, mà còn biết khai thác lợi thế văn hoá của mình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, sinh động, thu hút đông đảo du khách.

Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất 2025”. Thôn Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang) và Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vinh dự đón nhận giải thưởng này.

Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất của UN Tourism nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực. Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải phải có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc.