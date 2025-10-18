Làng cổ dưới chân núi Rồng của Việt Nam đoạt giải 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'

Sinh sống dưới chân núi Rồng, cách Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Đồng Văn) chỉ hơn 1km, người Lô Lô không chỉ thân thiện, đoàn kết, gìn giữ nhiều nét văn hoá truyền thống đặc trưng của dân tộc, mà còn biết khai thác lợi thế văn hoá của mình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, sinh động, thu hút đông đảo du khách.
Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất 2025”. Thôn Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang) và Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vinh dự đón nhận giải thưởng này.
Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất của UN Tourism nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực. Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải phải có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc.
Buôn làng với những ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi, nhà trình tường, mái ngói âm dương, hàng rào đá.
Sau khi đánh giá 270 hồ sơ đăng ký từ 65 quốc gia, UN Tourism đã ghi nhận tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú và nổi bật của Làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Đi liền là những cam kết và hành động tuân thủ ba trụ cột về phát triển du lịch bền vững.
Làng Lô Lô Chải là một ngôi làng cổ của người dân tộc Lô Lô, nằm dưới chân Núi Rồng cách Cột cờ Lũng Cú khoảng 1km. Thôn có 120 hộ dân; trong đó có 56 hộ làm du lịch. Ngôi làng nổi bật với kiến trúc nhà cổ mái đất, các hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo như múa trống, dệt thổ cẩm, và ẩm thực địa phương như rượu ngô, thắng cố. Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp thanh bình, hoang sơ cùng văn hóa bản địa đặc sắc.
Văn hóa của người Lô Lô được thể hiện rõ nét qua các họa tiết truyền thống như cá và rồng, bởi đây cuộc sống luôn gắn liền với nỗi lo thiếu nước quanh năm. Mong mỏi được “rồng phun nước” không chỉ là ước nguyện giản dị, mà còn là tiếng lòng chân thành gửi gắm trong từng họa tiết, từng nếp nhà ở nơi địa đầu Tổ quốc.
Khách sạn ở đây cũng rất đặc biệt và gần gữi với thiên nhiên, thân thiện môi trường.
Trước đây khu vực này rất khó khăn, nhưng họ đã tìm ra một con đường mới: phát triển du lịch. Trên hành trình ấy, bà con cùng vun đắp giấc mơ về một Lô Lô Chải no ấm hơn, mở lối thoát nghèo. Họ hiểu rằng, chính bản sắc văn hóa và thiên nhiên nơi đây mới là tài sản vô giá. Nhờ đó, Lô Lô Chải bắt đầu đón những vị khách đầu tiên, dần trở thành một điểm đến đặc biệt trên bản đồ du lịch của tỉnh.
Đây là nơi sinh sống bao đời của người dân tộc, họ cùng nhau lao động, sinh sống hòa đồng và bám trụ trên mảnh đất biên cương đầy gió sương. Trong làng luôn ngập tràn không khí vui tươi, thân thiện luôn là điểm đến của du khách khi lên cao nguyên đá, thăm Cột cờ Quốc gia.
Tường nhà ở đây rất đặc biệt.
Người Lô Lô có những văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc như Lễ cúng Tổ tiên được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2012. Tháng 9 vừa qua, Lễ hội truyền thống của dân tộc Lô Lô được tổ chức với nhiều hoạt động văn nghệ thể thao đặc sắc. Nổi bật là điệu múa của dân tộc Lô Lô thu hút đông đảo du khách tham dự, tìm hiểu.
Những điệu múa truyền thống thường được biểu diễn sau các nghi lễ cúng tế. Khi tiếng trống đồng ngân vang, các cô gái Lô Lô váy áo sặc sỡ tạo thành vòng tròn quanh sân, hòa nhịp vào điệu múa của dân tộc. Tiếng trống cổ như thôi thúc cùng bước nhảy nhịp nhàng theo nhịp trống mang niềm vui và hạnh phúc bất tận cho đồng bào Lô Lô nơi biên cương Tổ quốc.