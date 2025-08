Làng chài ở TPHCM biển xanh như ngọc, hàu sữa tươi ngon chỉ 35.000 đồng/kg

Làng chài Phước Hải nằm ở phường Phước Hải, TPHCM, trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu, đã tồn tại hàng trăm năm. Cách khu vực trung tâm TPHCM chỉ khoảng 2 tiếng di chuyển, nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình, với biển xanh, cát vàng mịn trải dài, nhịp sống chậm rãi.

Biển Phước Hải trong xanh, đẹp mắt. Ảnh: Min On The Go

Lương Vũ (sinh năm 2003, sinh viên Đại học Sài Gòn) hiện làm truyền thông về du lịch ở làng chài Phước Hải. Lương chia sẻ, so với nhiều vùng du lịch biển khác, nơi đây không tấp nập, sôi động bằng nhưng lại khiến du khách ấn tượng bởi không khí bình yên, có phần hoài niệm, "thoát" hoàn toàn khỏi thành thị xô bồ.

"Người dân làng chài Phước Hải chân chất, mộc mạc, dễ thương. Khi mình mới tới đây, dù không quen biết, các cô chú cũng bắt chuyện, giúp đỡ chỉ đường, trông xe... tạo cảm giác rất gần gũi, thân thuộc", Lương chia sẻ.

Cuộc sống bình yên ở làng chài Phước Hải. Ảnh: Bạch Chí Thiện

Tới Phước Hải, theo Lương, du khách nên ghé thăm, chụp ảnh tại bờ kè Phước Hải; quảng trường Phước Hải; bờ kè Lộc An - cảng cá Lộc An - biển Lộc An; hồ Sở Bông; núi Minh Đạm; đèo Nước Ngọt; cánh đồng lúa An Nhứt.