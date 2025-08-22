Làng chài bình yên trên đảo ở Nha Trang, vé tàu ra thăm chỉ 5.000 đồng

Trên đảo Trí Nguyên có làng chài cùng tên – ngôi làng nhỏ yên bình, không ồn ào, tấp nập, vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ, dân dã. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên nơi biển đảo.

Phạm Tuấn Tú – một bạn trẻ làm du lịch ở Khánh Hòa – gọi làng chài Trí Nguyên là “nơi chữa lành”. Mỗi khi rảnh, Tú thường lên tàu dân sinh ra đảo để tận hưởng không khí trong lành, nhìn ngắm nhịp sống hiền hòa của bà con làng chài.

"Cách di chuyển ra đảo rất thuận tiện và rẻ. Du khách tới bến đò dân sinh Phú Quý, Nha Trang. Cứ 10 phút sẽ có một chuyến tàu dân sinh ra đảo, phí 5.000 đồng/người/lượt, trải nghiệm như người dân địa phương", Tú cho biết.

Nếu đi nhóm đông, du khách có thể đặt ca-nô riêng, thời gian di chuyển chỉ 5-10 phút.