Lan truyền khoảnh khắc Quang Hải 'ủ mưu' trước khi lập siêu phẩm

Clip Quang Hải lập siêu phẩm phút thứ 3.

Xác định sẵn là đội yếu thế, tuyển Việt Nam đến Saudi Arabia với tinh thần chỉ cần vào sân thi đấu hết mình.

Tuy nhiên, ngay từ phút thứ 3 của hiệp 1, Quang Hải đã xuất sắc ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Đây là lần thứ 3, Quang Hải lập chiến công tại vòng loại World Cup 2022.

Pha ghi bàn nhanh như chớp của Hải "Con" khiến người hâm mộ thật sự nức lòng.