Lan truyền clip Hồ Ngọc Hà hát hụt hơi trong đêm nhạc 'Love Songs'

Qua đoạn clip có thể thấy giọng hát của Hồ Ngọc Hà hụt hơi liên tục và chới với. Có vẻ như cô đã thấm mệt sau một vài ca khúc trước đó.

Ngoài ra, với tình trạng sức khỏe đang không ổn định, việc nữ ca sĩ đuối sức với ca khúc tương đối khó như Cô Đơn Trên Sofa cũng là điều dễ thông cảm.