Lan tỏa văn học Việt ở xứ sở sương mù

Tại London - nơi quy tụ những nhà xuất bản hàng đầu và các giải thưởng văn học danh giá, một công ty xuất bản độc lập của người Việt đã ra đời khiến nhiều người trong giới làm sách chú ý. Với Major Books, việc dịch và xuất bản văn học Việt ra tiếng Anh không chỉ là một dự án nghề nghiệp, mà là sứ mệnh dài lâu giúp cho tiếng nói Việt được vang lên trên bản đồ văn học thế giới.

Giấc mơ từ những trang sách

Ngay từ khi còn theo học ngành Văn học so sánh tại Đại học University College London (UCL), Thiên Kim đã nhận ra sự thiếu vắng của các tác phẩm Việt trong mắt độc giả quốc tế. Theo chị, Việt Nam có quá nhiều tác phẩm văn học đáng giá cần được giới thiệu ra thế giới.

Trước khi cùng các cộng sự lên ý tưởng cho Major Books, Thiên Kim đã sáng lập San Hô Books - một công ty phát hành và truyền thông sách tại Việt Nam.

Chị Trần Thủy Thiên Kim, sinh năm 1997 tại Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân Văn học so sánh và Thạc sĩ Làm phim thể loại Tài liệu và Dân tộc chí/Nhân học Miêu tả tại UCL. (Ảnh: NVCC)



Hơn bốn năm hoạt động trong ngành xuất bản trong nước giúp chị hiểu sâu sắc ý nghĩa và sự khắc nghiệt của nghề. Đằng sau mỗi cuốn sách là cả một thế giới những người âm thầm lao động, từ biên tập, chế bản, in ấn, phát hành để đưa tri thức và cái đẹp đến tay độc giả.