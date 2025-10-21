Lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan từ giảng đường Đại học Học giả châu Á

|Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nói chuyện với giảng viên, sinh viên Đại học Học giả châu Á. (Nguồn: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)
Giới thiệu về lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc thông qua trình chiếu phim tư liệu về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam tại sự kiện, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với toàn bộ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố, phát triển.
Tháng 5/2024, hai nước đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện và đang xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 dựa trên 3 trụ cột chính: (i) Đối tác vì hoà bình bền vững; (ii) Đối tác vì phát triển bền vững; và (iii) Đối tác vì tương lai bền vững.
Đánh giá các hoạt động hợp tác giáo dục đào tạo, giao lưu sinh viên là những nội dung quan trọng góp phần phát triển quan hệ đối tác vì tương lai bền vững Việt Nam - Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh hoan nghênh thế hệ trẻ hai nước, trong đó có sinh viên Thái Lan đã và đang có nhiều đóng góp ý nghĩa xây đắp quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng tốt đẹp, vững bền.
|Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh tại cuộc giao lưu với giảng viên và sinh viên Đại học Học giả châu Á. (Nguồn: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)
Chúc mừng đoàn 65 học viên vừa có chuyến thăm quan Đà Nẵng, giao lưu với các giáo viên, học sinh Trường THCS Lăng Cô, tìm hiểu văn hóa địa phương, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác giáo dục, giao lưu sinh viên giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026).
Phát biểu tại sự kiện, Phó Hiệu trưởng Đại học Học giả châu Á, PGS. Artit Chutchaipolrutt, cảm ơn Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan Việt Nam đã hỗ trợ nhà trường tổ chức hiệu quả các chương trình giao lưu, qua đó giúp sinh viên hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam và khuyến khích họ đóng góp vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến thành lập Trung tâm Việt Nam học của Đại học Học giả châu Á. Theo đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng phối hợp cung cấp học liệu, hỗ trợ công tác giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam.
Đặc biệt, Tổng Lãnh sự quán đánh giá cao việc nhà trường xây dựng không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, văn hóa và các giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc của Việt Nam.
Có thể nói, buổi nói chuyện đã góp phần tăng cường hiểu biết cho thế hệ trẻ về quan hệ hai nước, thúc đẩy giao lưu giáo dục và vun đắp tình hữu nghị, hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan.
|Các đại biểu hai nước tham gia cuộc nói chuyện. (Nguồn: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)