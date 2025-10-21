Lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan từ giảng đường Đại học Học giả châu Á

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nói chuyện với giảng viên, sinh viên Đại học Học giả châu Á. (Nguồn: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Giới thiệu về lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc thông qua trình chiếu phim tư liệu về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam tại sự kiện, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với toàn bộ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố, phát triển.

Tháng 5/2024, hai nước đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện và đang xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 dựa trên 3 trụ cột chính: (i) Đối tác vì hoà bình bền vững; (ii) Đối tác vì phát triển bền vững; và (iii) Đối tác vì tương lai bền vững.