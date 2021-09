Lần thứ 9, Yên Bái cử thầy thuốc vào Nam chống dịch

Được biết, đây là lần thứ 9, tỉnh Yên Bái cử các đoàn y tế đến các địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

8 đoàn công tác trước đó đã tham gia tích cực, hỗ trợ lực lượng y tế các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.