Làn sóng 'Zombie công sở' đang trỗi dậy

Số liệu tại Mỹ cho thấy, năng suất lao động của người đi làm tại quốc gia này trong năm 2022 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1947. Đây là vấn đề trên bàn nghị sự của nhiều CEO doanh nghiệp, nhằm giữ lửa cho nhân viên.

Vậy người lao động đang cần gì?

Khảo sát gần 60.000 người đi làm tại Việt Nam trong năm 2022 cho thấy, yếu tố “được chăm sóc sức khỏe và tinh thần” đang ở vị trí số hai, chỉ sau phúc lợi. Điều này đứng top 2/15 yếu tố quan trọng khi người lao động tìm kiếm chỉ dấu về một nơi làm việc lý tưởng.

Để giải bài toán “quiet quitting” thì “well-being” - an sinh cho nhân viên, đang là xu hướng được doanh nghiệp thế giới quan tâm. Theo khảo sát toàn cầu của LinkedIn, từ khóa “well-being” xuất hiện nhiều hơn 73% so với năm 2019, việc chia sẻ về các yếu tố liên quan đến “well-being” cũng tăng 114% so với năm 2019.