Làn sóng toàn cầu hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

Thành phố New York, Mỹ, yêu cầu Facebook, Google, Snapchat, TikTok và các nền tảng trực tuyến khác bồi thường thiệt hại do hành vi cẩu thả và gây mất trật tự công cộng. Theo đơn khiếu nại, các bị đơn đã thiết kế nền tảng thúc đẩy việc sử dụng mạng xã hội một cách cưỡng bức nhằm kiếm lợi nhuận. Đơn khiếu nại cho biết 77,3% học sinh trung học ở thành phố New York, và 82,1% nữ sinh, thừa nhận dành ba giờ trở lên mỗi ngày cho "thời gian sử dụng màn hình" bao gồm TV, máy tính và điện thoại thông minh, góp phần gây mất ngủ và nghỉ học thường xuyên.

Ảnh minh họa: KT

Đơn khiếu nại trích dẫn báo cáo của Ủy viên y tế thành phố New York vào tháng 1/2024, trong đó nêu rõ mạng xã hội là mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng và thành phố New York, gồm cả các trường học, đã phải chi nhiều tiền thuế của người dân hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên.

Chính quyền thành phố đang cùng với các trường học và cá nhân khác theo đuổi khoảng 2.050 vụ kiện tương tự. Hiện Google phủ nhận những cáo buộc liên quan đến YouTube, đồng thời cho rằng đây là dịch vụ phát trực tuyến chứ không phải mạng xã hội, nơi mọi người gặp gỡ bạn bè. Các nền tảng mạng xã hội khác chưa đưa ra phản hồi về đơn kiện của thành phố New York.

Đơn kiện của thành phố New York là động thái mới nhất của cơ quan quản lý trước tác động của mạng xã hội đối với trẻ em. Trước đó, vào tháng 11 năm 2024, Australia đã thông qua một đạo luật mang tính bước ngoặt, cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Trên khắp Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Na Uy đang kêu gọi tăng độ tuổi tối thiểu hoặc yêu cầu sự đồng ý nghiêm ngặt của cha mẹ. Indonesia đang cân nhắc cấm trẻ em dưới 16 tuổi mở tài khoản mạng xã hội.

Ngày 7/10, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội đồng thời cho rằng điện thoại di động và mạng xã hội đang "đánh cắp tuổi thơ của trẻ em”:

“Chưa bao giờ có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên phải chịu đựng chứng lo âu và trầm cảm như hiện nay. Nhiều em gặp khó khăn trong việc đọc và nhiều em gặp khó khăn trong việc tập trung. Trên màn hình, các em nhìn thấy những thứ mà không một trẻ em hay thanh thiếu niên nào nên thấy, có tới 60% nam thanh thiếu niên từ 11-19 tuổi không được gặp bạn bè trực tiếp trong thời gian rảnh rỗi trong suốt một tuần”, bà Frederiksen cho biết.

Tuy nhiên, việc thực hiện lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi đặt ra một loạt thách thức phức tạp cho các chính phủ. Rào cản lớn nhất là xác minh độ tuổi chính xác mà không vi phạm quyền riêng tư hay thu thập dữ liệu quá mức. Trẻ em có thể dễ dàng vượt qua các hạn chế bằng cách nhập ngày sinh giả hoặc sử dụng tài khoản của người khác. Do đó, vào ngày 16/9, Australia kêu gọi các nền tảng mạng xã hội sử dụng các phương pháp kiểm tra độ tuổi ít xâm lấn hơn, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu hành vi, để xác định người dùng dưới 16 tuổi.

Ủy viên An toàn trên không gian mạng của Australia, Julie Inman Grant, cho biết: “Các mạng xã hội có công nghệ nhắm mục tiêu để làm điều này. Họ có thể nhắm mục tiêu tới chúng ta với độ chính xác cao khi hiển thị quảng cáo. Vì vậy, chắc chắn họ có thể xác định được độ tuổi của một đứa trẻ sử dụng mạng xã hội”.

Một thách thức khác là định nghĩa và phạm vi của "mạng xã hội", vì nhiều nền tảng làm mờ ranh giới giữa giải trí, truyền thông và chia sẻ nội dung, khiến việc xác định dịch vụ nào cần được quản lý trở nên khó khăn. Ngoài ra, có những lo ngại về việc vi phạm các quyền trẻ em. Chính phủ cũng cần giải quyết các gánh nặng kỹ thuật và tài chính để xây dựng hệ thống giám sát và khuôn khổ pháp lý, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ từ phụ huynh, nhà giáo dục và ngành công nghệ.