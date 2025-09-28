Làn sóng cô lập Israel gia tăng trên toàn cầu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Sức ép quốc tế tăng mạnh từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Gaza và tiến hành cuộc không kích chưa từng có tiền lệ nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Qatar. Tuần trước, cuộc điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc kết luận Israel đã phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Dải Gaza, nhưng Chính phủ Israel bác bỏ.

Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) - đối tác thương mại lớn nhất của Israel - đề xuất các biện pháp trừng phạt, bao gồm đình chỉ một phần thỏa thuận thương mại tự do với Israel, nếu được các quốc gia thành viên chấp thuận. Một số quốc gia phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức ủng hộ biện pháp bạo lực ở Bờ Tây.

Làn sóng phẫn nộ toàn cầu cũng đang ảnh hưởng đến nền kinh tế Israel theo nhiều cách khác.

Hồi tháng 8, quỹ đầu tư quốc gia Na Uy và cũng là quỹ lớn nhất thế giới thông báo sẽ thoái vốn một phần danh mục đầu tư tại Israel, do cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Dải Gaza. Israel đối mặt với lệnh cấm vận vũ khí một phần hoặc toàn bộ từ Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và các nước khác.