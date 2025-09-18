Lan Phương kể góc khuất hôn nhân, thu nhập 7 tỷ đồng/năm tại phiên tòa ly hôn chồng Tây

Chiều 17/9, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây - David Duffy. Do cả hai không có tài sản chung, nợ chung, phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng trọng tâm về việc giành quyền nuôi 2 con.

Tại tòa, Lan Phương kể về những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa hai vợ chồng. Nữ diễn viên phát hiện chồng đi bar, nhắn tán tỉnh người khác khi mang thai con đầu lòng nhưng anh phủ nhận.

Lan Phương cho rằng bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý suốt 7 năm chung sống. Cụ thể, nữ diễn viên nói bị chồng kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội, luôn khiến cô cảm thấy mình ngu dốt, kém cỏi.