Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM trong lúc chờ ly hôn chồng Tây

Trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ cô đưa hai con vào TP.HCM, dự định chơi 4 ngày nhưng hiện đã ở một tuần và chưa mua vé máy bay về Hà Nội.

"Biết ơn vì vẫn có TP.HCM là nhà. Căn hộ nhỏ xinh vẫn ở đó, vẫn hàng ban công màu vàng trên nền tường xám, vẫn khuôn viên xanh mát, xinh đẹp, yên tĩnh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Phương đã dành nhiều thời gian sống ở đó nhất so với tất cả các thành phố khác", cô viết.

Nữ diễn viên cho biết, trong những ngày ở TP.HCM, ba mẹ con cô thực sự cách biệt với mọi thứ, "hầu như không suy nghĩ nhiều, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì, từ quay phim, kinh doanh, nhân sự, kế hoạch, mạng xã hội"… "Không có gì cả, chỉ có mình và hai con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên", Lan Phương trải lòng.

Lan Phương đưa hai con về thăm căn hộ ở TP.HCM (Ảnh: FBNV)

Ở bên cạnh hai con tại đây, cô thấy niềm hạnh phúc, bình yên vô bờ mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được. "Khi bình yên và dành toàn bộ thời gian cho con theo cách của mình, tiếng cười của Lina và tiếng nói ê a của Mia trở thành những âm thanh đẹp nhất của cuộc sống".

Trước đó, Lan Phương công khai thông tin đã ly thân chồng Tây, đang nộp đơn ly hôn đơn phương chồng từ tháng 5/2025. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ mình hiểu rõ vấn đề trong cuộc hôn nhân từ tháng 3/2025. Lan Phương cảm thấy được cứu vớt khi từng bước thoát khỏi cuộc hôn nhân hơn 7 năm với chồng Tây - David Duffy.

Lan Phương bên 2 con gái Lina và Mia. (Ảnh: FBNV)

Lan Phương và David Duffy gặp nhau lần đầu năm 2017. Đến cuối năm 2017, cô nhận lời cầu hôn từ David. Sau nửa năm, họ đăng ký kết hôn trước khi chào đón con gái đầu lòng.

Dù chung sống và có 2 con, cặp đôi không tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên cho biết dù chồng Tây muốn tổ chức đám cưới nhưng cô lại không quan trọng chuyện này vì đám cưới chỉ là hình thức.

Năm 2023, cả hai mua một căn hộ tại Hà Nội để ổn định cuộc sống. Do tính chất công việc, David Duffy đi công tác trong và ngoài nước thường xuyên.

Năm ngoái, sau khi sinh con gái thứ hai, Lan Phương đưa các con vào Đà Nẵng sống cùng chồng.

Vài tháng gần đây, Lan Phương nhiều lần chia sẻ hình ảnh đang ở Hà Nội quay phim. Cô đi du lịch cùng con gái vài lần nhưng không có sự xuất hiện của chồng. Diễn viên còn đăng những bài viết nói về tâm trạng cô đơn, hụt hẫng, chữa lành tổn thương, sau đó là những bộc bạch về biến cố hôn nhân.

Lan Phương được khán giả biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" vào năm 2004. Từ đó, cô tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Những năm gần đây, cô góp mặt trong các phim "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình"...