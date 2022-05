Lan Ngọc ước nhảy giỏi hát hay như BLACKPINK

Mới đây nữ diễn viên đã có phát ngôn liên quan đến nhóm nhạc nổi tiếng này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể trong clip bóc quà sinh nhật cách đây không lâu, khi Lan Ngọc mở đến phần quà gồm những tấm card của các thành viên BLACKPINK thì cũng là lúc cô chia sẻ cảm nhận về nhóm nhạc này.