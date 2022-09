Lan Ngọc u mê 'Shut Down' của BLACKPINK, còn định làm luôn MV?

Trưa 16/9 (Giờ Việt Nam), BLACK PINK chính thức tung MV thứ 2 Shut Down, thuộc album comeback BORN PINK. Điểm đặc biệt của MV lần này chính là BLACKPINK sẽ tái hiện lại một số phân cảnh trong 7 MV đình đám đã từng ra mắt là Pink Venom, Ddu-Du Ddu-Du, Playing With Fire, Boombayah, How You Like That, Lovesick Girls và Whistle.