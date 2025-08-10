Lan Ngọc tăng cân mất kiểm soát còn lộ mỡ nách kém duyên, vì đâu nên nỗi?

Đã từ lâu, Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng là mỹ nhân màn ảnh Việt với sắc vóc thuộc hàng "cực phẩm". Sở hữu vẻ ngoài tưởng như xinh đẹp hoàn hảo nhưng thời gian qua, vấn đề ngoại hình của Lan Ngọc liên tục trở thành đề tài gây bàn tán.

Mới đây nhất, "ngọc nữ" màn ảnh gây chú ý khi hé lộ nguyên nhân khiến cân nặng tăng vọt. Người đẹp chia sẻ khoảng thời gian bị chấn thương chân, cô phải uống thuốc điều trị nên ảnh hưởng đến ngoại hình. "Sau mấy viên thuốc chân, tui bây giờ như chú heo nái", Lan Ngọc hài hước bày tỏ.