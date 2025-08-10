Lan Ngọc tăng cân mất kiểm soát còn lộ mỡ nách kém duyên, vì đâu nên nỗi?

08/10/2025 11:08

Chia sẻ của Lan Ngọc khiến cư dân mạng đồng cảm.

Đã từ lâu, Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng là mỹ nhân màn ảnh Việt với sắc vóc thuộc hàng "cực phẩm". Sở hữu vẻ ngoài tưởng như xinh đẹp hoàn hảo nhưng thời gian qua, vấn đề ngoại hình của Lan Ngọc liên tục trở thành đề tài gây bàn tán.

Mới đây nhất, "ngọc nữ" màn ảnh gây chú ý khi hé lộ nguyên nhân khiến cân nặng tăng vọt. Người đẹp chia sẻ khoảng thời gian bị chấn thương chân, cô phải uống thuốc điều trị nên ảnh hưởng đến ngoại hình. "Sau mấy viên thuốc chân, tui bây giờ như chú heo nái", Lan Ngọc hài hước bày tỏ.

Lan Ngọc tăng cân mất kiểu soát còn lộ mỡ nách kém duyên vì đâu nên nỗi
Lan Ngọc hé lộ nguyên do tăng cân trên kênh chat riêng.

Trước đó, nữ diễn viên Gái Già Lắm Chiêu thường xuyên bị soi vẻ ngoài thừa cân. Trong một hình ảnh, mỹ nhân Vbiz diện trang phục ôm sát khoe "da thịt" còn để lộ mỡ nách kém duyên.

Lan Ngọc tăng cân mất kiểu soát còn lộ mỡ nách kém duyên vì đâu nên nỗi
 Trong một khoảnh khắc được chụp từ góc dưới lên, phần mỡ nách lộ rõ khiến dân tình không khỏi chú ý. Nhiều khán giả thậm chí còn khuyên người đẹp chỉnh sửa ảnh trước khi đăng tải.
Lan Ngọc tăng cân mất kiểm soát còn lộ mỡ nách kém duyên vì đâu nên nỗi
Lan Ngọc khoe cận gương mặt tròn ủm và than thở: "Sau một tháng rưỡi dưỡng chân, giờ phải dưỡng cả mặt, bắp tay và bụng. Ôi hôm nay lên hình hoảng hốt. Ăn được lắm nha bé". 

Trước đó, vào cuối tháng 6, Lan Ngọc bị bắt gặp ngồi xe lăn nơi công cộng do chấn thương khi ghi hình Running Man Vietnam mùa 3. Nữ diễn viên chia sẻ trải nghiệm khó quên: “Một hai ngày đầu, với đứa mê vận động như mình, việc từ giường ngủ đi tới toilet cũng gian nan không khác như đi trekking, đúng là một trải nghiệm khó quên dữ lắm”. 

Trong quá trình uống thuốc điều trị, cô còn bị dị ứng, gương mặt nổi mẩn và nóng ran. Tuy nhiên Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng bản thân ổn và vẫn tràn đầy năng lượng.

Lan Ngọc tăng cân mất kiểm soát còn lộ mỡ nách kém duyên vì đâu nên nỗi

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/lan-ngoc-tang-can-mat-kiem-soat-con-lo-mo-nach-kem-duyen-vi-dau-nen-noi-151883.html
