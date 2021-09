Lần duy nhất Phi Nhung mặc váy cưới, chú rể lại kém 24 tuổi

Ngoảnh đi ngoảnh lại, khi những người xung quanh đều đã yên bề gia thất thì Phi Nhung đã gần 50 mà vẫn đơn côi lẻ bóng. Lần duy nhất cô mặc váy cưới lại là trong tình huống hài của một gameshow.

Phi Nhung làm đám cưới với Đức Phúc tại chương trình "Ơn Giời Cậu Đây Rồi".