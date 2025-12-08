Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo cấp cao đến trải nghiệm công nghệ ứng dụng cho UAV của CT UAV tại triển lãm Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TL

Bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc, trong sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8 tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Đây là một mốc trong lịch sử công nghệ Việt Nam trên trường Quốc tế. Việc làm chủ tất cả các công nghệ lõi của ngành công nghệ cao có tên UAV cũng khẳng định vai trò chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Hiện UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp khác đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của cả một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.